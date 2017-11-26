У берегов Ливии утонули более 30 мигрантов

Воскресенье, 26 ноября 2017, 12:25

Более 30 мигрантов погибли при попытке пересечь Средиземное море.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мигранты на двух лодках отплыли от берегов Ливии в направлении Европы, однако эти лодки потерпели аварию.

Береговая охрана Ливии совершила две спасательные операции в море вблизи города Гарабуллі, расположенный на расстоянии 60 километров на восток от столицы страны Триполи. Во время спасательной операции обнаружено 31 тело погибших мигрантов, которые плыли на одном с лодок.

Еще 60 человек, которые плыли на этой лодке, спасены. Также удалось спасти 140 человек, которые плыли на лодке втором.

Ранее на этой неделе стало известно, что в рамках европейской операции "София", призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасены около 42 тысяч беженцев. С начала 2017 года около трех тысяч мигрантов утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, отплывая преимущественно из Ливии в направлении Италии.