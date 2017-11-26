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От авиаударов РФ в Сирии погибли 34 гражданских, среди них 15 детей – СМИ

Воскресенье, 26 ноября 2017, 16:44
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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в селе, удерживаемом боевиками "Исламского государства" от российских авиа ударов погибли 34 мирных жителя.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Авиаудары были нанесены по селу Аль-Шафах, на восточном берегу реки Евфрат, в утренние часы воскресенья.

Среди погибших – 15 детей.

Наблюдатели утверждают, что в определении принадлежности самолетов, которые нанесли удары, полагаются на разветвленную сеть источников в Сирии.

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Сочи и представил его руководителям Минобороны РФ. В ходе встречи президент РФ заявил, что вскоре военную операцию в Сирии будет завершена.

Как сообщалось, после завершения военной операции в Сирии российские военные базы останутся в стране, но численность сухопутных войск и военно-космических сил будет сокращена.

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