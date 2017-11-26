Парламент Молдовы отказался отправлять депутатов на встречу в Москву

Воскресенье, 26 ноября 2017, 18:07

Постоянное бюро парламента Молдовы приняло решение не отправлять депутатов на заседание молдавско-российской межпарламентской группы дружбы в Москве и не выделять на это денег.

Об этом сообщает издание Nеwsmaker со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы.

Желающим отправиться в Москву депутатам предложено ехать за свой счет и без официального мандата от парламента.

"Возможное участие некоторых депутатов будет осуществляться за свой счет, и они не будут представлять парламент Республики Молдова", - заявили в парламенте

Первое за последние несколько лет заседания молдавско-российской межпарламентской группы дружбы запланировано на 10-13 декабря в Москве. С молдавской стороны в группу дружбы с Россией входят 56 депутатов, а возглавляет ее лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что многие депутаты, входящие в группу, хотели бы отправиться в Москву, но председатель парламента Андриан Канду заявил, что "никто никуда не едет, и ни лея на это не дадим".