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Парламент Молдовы отказался отправлять депутатов на встречу в Москву

Воскресенье, 26 ноября 2017, 18:07
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Постоянное бюро парламента Молдовы приняло решение не отправлять депутатов на заседание молдавско-российской межпарламентской группы дружбы в Москве и не выделять на это денег.

Об этом сообщает издание Nеwsmaker со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы.

Желающим отправиться в Москву депутатам предложено ехать за свой счет и без официального мандата от парламента.

 "Возможное участие некоторых депутатов будет осуществляться за свой счет, и они не будут представлять парламент Республики Молдова", - заявили в парламенте

Первое за последние несколько лет заседания молдавско-российской межпарламентской группы дружбы запланировано на 10-13 декабря в Москве. С молдавской стороны в группу дружбы с Россией входят 56 депутатов, а возглавляет ее лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что многие депутаты, входящие в группу, хотели бы отправиться в Москву, но председатель парламента Андриан Канду заявил, что "никто никуда не едет, и ни лея на это не дадим".

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