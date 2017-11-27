В Польше растет поддержка правящей партии "Право и справедливость"

В Польше уже 42,8% избирателей поддерживают правящую партию "Право и справедливость".
Об этом говорится в результатах нового опроса Estymator, сообщает Polskie Radio.
Согласно результатам опроса, оппозиционная Гражданская платформа значительно отстает - 23,6% голосов.
Праворадикальную партию Kukiz'15 поддерживают 9.8%, а Польскую народную партию 6,4%.
Оппозиционная партия "Современная", которая в субботу избрала нового лидера, имеет поддержку 6% голосов.
Участие в опросе, проведенном 23-24 ноября, приняли 1077 взрослых респондентов.
Ранее сообщалось, что правящая партия в Польше "Право и справедливость" получила высшую поддержку среди населения со времени парламентских выборов в 2015 году. Согласно опросу Ipsos, правящую партию "Право и справедливость" поддерживают 40% респондентов.