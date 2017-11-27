В Польше растет поддержка правящей партии "Право и справедливость"

Саммит признает европейские стремления и европейский выбор партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации. Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных реформ. Подход ЕС "больше за большее" и в дальнейшем будет работать в пользу тех, кто больше внедряет реформы... (укр.)

Петр Порошенко, президент Украины

Нам не стоит больше прятаться за нечеткими технократическими формулировками – мы должны говорить четко, как никогда!.. "Старой нормальности" больше не существует. Паззлы Запада и Востока Европы должны быть сложены снова вместе – и Восточное партнерство может быть интегрирующей частью этого (укр.)