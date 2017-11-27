На греческом острове Лесбос погиб мигрант во время столкновений

Понедельник, 27 ноября 2017, 08:42

Полиция Греции сообщила, что во время спора между 10 афганскими мигрантами на греческом острове Лесбос погиб один человек, еще 3 получили ранения.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Представитель местной полиции на условиях анонимности сообщил, что причины столкновения, которое привело к гибели мигранта, неизвестны.

Инцидент произошел в воскресенье недалеко от лагеря беженцев Мория, в доме, который снимают некоторые афганские беженцы.

Согласно официальным данным с прошлой недели, более чем 8500 беженцев и других мигрантов находятся на Лесбосе, ожидая на обработку их заявок.

На острове примерно 6600 человек находятся в лагерях, которые предназначены для размещения только 2300 человек.