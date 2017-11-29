Турция выдала ордера на арест еще 300 военных за связи с Гюленом

Среда, 29 ноября 2017, 08:59

В Турции выдали ордера на арест 360 человек по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором госпереворота.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

По данным турецкой прокуратуры, операция сосредоточена на Стамбуле, а 343 человека, на арест которых выданы ордера, являются солдатами.

Недавно Турция арестовала 60 бывших полицейских, подозреваемых в связи с прошлогодней попыткой военного переворота.

Напомним, Гюлен живет в добровольном изгнании в США.

Турецкие власти обвиняют его в ведении длительной кампании с целью свержения правительства страны через незаконный доступ к государственным учреждениям, в том числе военным, полиции и судебным органам, создав сеть, которую называют "параллельным государством".

Оппозиционный проповедник Гюлен обещал вернуться в Турцию, если международное расследование докажет его вину.