Турция выдала ордера на арест еще 300 военных за связи с Гюленом

В Турции выдали ордера на арест 360 человек по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором госпереворота.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.
По данным турецкой прокуратуры, операция сосредоточена на Стамбуле, а 343 человека, на арест которых выданы ордера, являются солдатами.
Недавно Турция арестовала 60 бывших полицейских, подозреваемых в связи с прошлогодней попыткой военного переворота.
Напомним, Гюлен живет в добровольном изгнании в США.
Турецкие власти обвиняют его в ведении длительной кампании с целью свержения правительства страны через незаконный доступ к государственным учреждениям, в том числе военным, полиции и судебным органам, создав сеть, которую называют "параллельным государством".
Оппозиционный проповедник Гюлен обещал вернуться в Турцию, если международное расследование докажет его вину.