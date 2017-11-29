У Порошенко рассказали, почему Польша делает антиукраинские заявления

Среда, 29 ноября 2017, 10:47

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что антиукраинскими заявлениями Польша, вероятно, пытается отвлечь внимание от своих проблем внутри ЕС.

Об этом Елисеев заявил в интервью "5 каналу".

По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в политическом скандале.

"Говорить об этом начала польская сторона. Украинская сторона не заинтересована в ссорах с нашим стратегическим партнером. Поэтому мы стараемся очень спокойно вести диалог с Варшавой, чтобы решить политические заявления польских представителей определенных политических кругов. Мы считаем, что наше стратегическое партнерство гораздо важнее, чем временные определенные сложности. И я понимаю проблематику нашего общего исторического прошлого", - отметил Елисеев.

В то же время в АПУ предполагают, что антиукраинскими заявлениями польская сторона, вероятно, пытается отвлечь внимание от своих проблем внутри ЕС.

Напомним, у президента Польши заявили, что некоторые страны Европы при необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше.