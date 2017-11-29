Испанский суд 1 декабря решит, отпускать ли арестованных каталонских политиков

Среда, 29 ноября 2017, 16:55

Верховный суд Испании на 1 декабря назначил заседание, на котором рассмотрит ходатайство каталонских политиков об освобождении.

Об этом сообщает El Pais.

28 ноября арестован экс-вице-президент женералітату Каталонии Уріол Жункерас и экс-министры от партии "Республиканская левые Каталонии" направили в Верховный суд письмо, в котором соглашаются с властями Мадрида над регионом и просят освобождения из-под стражи.

Судья Верховного суда Пабло Льярена объяснил решение назначить заседание в пятницу письмом политиков, которые просят отпустить их на свободу до суда.

Ранее суд определил следующий понедельник днем рассмотрения апелляций против заключения Жункераса и 7 экс-министров, которых обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.

Напомним, Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, принятой парламентом автономии 27 октября.

Под арестом находятся семь членов отстраненного правительства Каталонии.

Отстранен глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.