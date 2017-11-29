Испанский суд 1 декабря решит, отпускать ли арестованных каталонских политиков

Верховный суд Испании на 1 декабря назначил заседание, на котором рассмотрит ходатайство каталонских политиков об освобождении.
Об этом сообщает El Pais.
28 ноября арестован экс-вице-президент женералітату Каталонии Уріол Жункерас и экс-министры от партии "Республиканская левые Каталонии" направили в Верховный суд письмо, в котором соглашаются с властями Мадрида над регионом и просят освобождения из-под стражи.
Судья Верховного суда Пабло Льярена объяснил решение назначить заседание в пятницу письмом политиков, которые просят отпустить их на свободу до суда.
Ранее суд определил следующий понедельник днем рассмотрения апелляций против заключения Жункераса и 7 экс-министров, которых обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.
Напомним, Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, принятой парламентом автономии 27 октября.
Под арестом находятся семь членов отстраненного правительства Каталонии.
Отстранен глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.