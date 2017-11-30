В Польше прошли учения «Барсук-17» по противодействию при захвате территории страны

Четверг, 30 ноября 2017, 08:19

На полигоне у местности Свентошув на юго-востоке Польши закончились большие военные учения, которые происходили во криптонимом "Барсук-17".

Об этом сообщает Polskie Radio.

Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что эти учения очень важны, поскольку военные упражнялись в осуществлении контратаки, что необходимо в ситуации угрозы и захвата части польской территории врагом.

В подготовках приняли участие примерно три тысячи солдат - с 11-й Любуской бронетанковой кавалерийской дивизии и подразделения американской 2-й Танковой бригады боевой группы, которая дислоцируется в Жагане. В подготовках использовано также 600 транспортных средств.

На полигоне впервые можно было увидеть самоходную артиллерийскую установку с пушкой-гаубицей "Краб" и самоходный миномет "Рак".

Маневры "Барсук-17" продолжались с понедельника.