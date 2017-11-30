Найти
АКТУАЛЬНО

Правительство Литвы одобрило передачу Украине оружия на почти 2 млн евро

Кулеба: права человека в Крыму и на Донбассе пропали из поля зрения Совета Европы

Хорватский генерал, который выпил яд в Гааге, умер

Армянская делегация объявила бойкот ПАЧЭС в Киеве

Осужденный за военные преступления в Боснии генерал выпил яд в зале суда

Поезд сошел с рельсов в Испании: 21 человек пострадал

Тысячи людей написали в швейцарское село, предлагающее 60 тыс. евро за переезд






В Польше прошли учения «Барсук-17» по противодействию при захвате территории страны

Четверг, 30 ноября 2017, 08:19
Версия для печати Комментарии

На полигоне у местности Свентошув на юго-востоке Польши закончились большие военные учения, которые происходили во криптонимом "Барсук-17".

Об этом сообщает Polskie Radio.

Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что эти учения очень важны, поскольку военные упражнялись в осуществлении контратаки, что необходимо в ситуации угрозы и захвата части польской территории врагом.

В подготовках приняли участие примерно три тысячи солдат - с 11-й Любуской бронетанковой кавалерийской дивизии и подразделения американской 2-й Танковой бригады боевой группы, которая дислоцируется в Жагане. В подготовках использовано также 600 транспортных средств.

На полигоне впервые можно было увидеть самоходную артиллерийскую установку с пушкой-гаубицей "Краб" и самоходный миномет "Рак".

Маневры "Барсук-17" продолжались с понедельника.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:53
Лавров заявил, что введение миротворцев ООН надо согласовать с боевиками "ЛДНР"
08:35
Постпред США в ООН: В случае войны режим КНДР будет полностью уничтожен
08:19
В Польше прошли учения «Барсук-17» по противодействию при захвате территории страны
08:01
США призывают все страны-члены ООН разорвать дипотношения с КНДР
20:16
ЕС завершил подготовку для старта действия дополнительных беспошлинных квот на зерновые
19:54
Правительство Литвы одобрило передачу Украине оружия на почти 2 млн евро
19:29
Британию возмутили слова переговорщика ЕС о Brexit и ИГИЛ
18:48
В правительстве Британии раскритиковали Трампа за ретвиты британских ультраправых
18:28
Brexit: в Европарламенте заявили о недостаточном прогрессе в переговорах
17:45
В Финляндии решили не наказывать людей, избивших подозреваемого в терроризме
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Центр "Новая Европа"

ЕС и НАТО глазами молодежи: к чему стремится и чего боится новое поколение украинцев

Подавляющее большинство молодых украинцев считает, что Украина должна вступить в ЕС. Во всех регионах сторонников членства в ЕС больше, чем оппонентов. В то же время молодежь опасается негативных последствий: массовой миграции населения из страны и притока беженцев с Ближнего Востока.

Марин Мрчела, президент GRECO

Борьба с коррупцией в Украине: пришло время для результатов

Основательный опыт расследований, который уже приобрело антикоррупционное бюро, свидетельствует об эффективности этого органа. А значит, любые попытки подорвать деятельность НАБУ ставят под сомнение реальную политическую волю Украины к борьбе с коррупцией.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  