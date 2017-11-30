Найти
АКТУАЛЬНО

Лавров: политика Трампа мало чем отличается от курса Обамы

США призывают все страны-члены ООН разорвать дипотношения с КНДР

Правительство Литвы одобрило передачу Украине оружия на почти 2 млн евро

Кулеба: права человека в Крыму и на Донбассе пропали из поля зрения Совета Европы

Хорватский генерал, который выпил яд в Гааге, умер

Армянская делегация объявила бойкот ПАЧЭС в Киеве

Осужденный за военные преступления в Боснии генерал выпил яд в зале суда






Журналистов Russia Today лишили аккредитации при Конгрессе США

Четверг, 30 ноября 2017, 09:01
Версия для печати Комментарии

Журналистов российского канала Russia Today лишили аккредитации при Конгрессе США.

Об этом сообщает The Voice of America.

Такое решение было принято Комитетом, который руководит доступом журналистов в Конгресс, после того как Russia Today был зарегистрирован на территории США в качестве иностранного агента согласно закону о регистрации иностранных агентов.

Закон применяется к людям или компаниям, распространяющим информацию в США от имени иностранных правительств, политических партий и других "иностранных руководителей".

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что лишение корреспондентов RT аккредитации при Конгрессе США - недружественный шаг Вашингтона, подрывающий двусторонние отношения и свидетельствующий о том, что наличие статуса иностранного агента мешает работе СМИ, передает ТАСС.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в ответ на "притеснения" российских RT и Sputnik в США.

Напомним, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обратилось к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

Как известно, в обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в президентских выборах 2016 года. Отдельно в этом отчете упомянут телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля". В документе указано, что RT America "позиционирует себя как американский канал и намеренно пытается скрыть любые юридические связи с российским правительством".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:20
КНДР обнародовала видео запуска новой ракеты "Хвасон-15"
10:17
Лавров: политика Трампа мало чем отличается от курса Обамы
10:07
Посла РФ в США не пустили в консульство в Сан-Франциско
10:01
Нидерланды раскрыли детали противоречивого видео, распространенного Трампом
09:58
Эстония предлагает компромиссный план распределения беженцев, чтобы примирить страны ЕС
09:45
Германия выделит дополнительно 750 тыс. евро на гуманитарные проекты в Украине
09:33
В ЕС считают, что ИГИЛ остается угрозой, несмотря на утрату так называемого халифата
09:01
Журналистов Russia Today лишили аккредитации при Конгрессе США
08:53
Лавров заявил, что введение миротворцев ООН надо согласовать с боевиками "ЛДНР"
08:35
Постпред США в ООН: В случае войны режим КНДР будет полностью уничтожен
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Центр "Новая Европа"

ЕС и НАТО глазами молодежи: к чему стремится и чего боится новое поколение украинцев

Подавляющее большинство молодых украинцев считает, что Украина должна вступить в ЕС. Во всех регионах сторонников членства в ЕС больше, чем оппонентов. В то же время молодежь опасается негативных последствий: массовой миграции населения из страны и притока беженцев с Ближнего Востока.

Марин Мрчела, президент GRECO

Борьба с коррупцией в Украине: пришло время для результатов

Основательный опыт расследований, который уже приобрело антикоррупционное бюро, свидетельствует об эффективности этого органа. А значит, любые попытки подорвать деятельность НАБУ ставят под сомнение реальную политическую волю Украины к борьбе с коррупцией.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  