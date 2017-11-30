Журналистов Russia Today лишили аккредитации при Конгрессе США

Четверг, 30 ноября 2017, 09:01

Журналистов российского канала Russia Today лишили аккредитации при Конгрессе США.

Об этом сообщает The Voice of America.

Такое решение было принято Комитетом, который руководит доступом журналистов в Конгресс, после того как Russia Today был зарегистрирован на территории США в качестве иностранного агента согласно закону о регистрации иностранных агентов.

Закон применяется к людям или компаниям, распространяющим информацию в США от имени иностранных правительств, политических партий и других "иностранных руководителей".

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что лишение корреспондентов RT аккредитации при Конгрессе США - недружественный шаг Вашингтона, подрывающий двусторонние отношения и свидетельствующий о том, что наличие статуса иностранного агента мешает работе СМИ, передает ТАСС.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в ответ на "притеснения" российских RT и Sputnik в США.

Напомним, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обратилось к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

Как известно, в обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в президентских выборах 2016 года. Отдельно в этом отчете упомянут телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля". В документе указано, что RT America "позиционирует себя как американский канал и намеренно пытается скрыть любые юридические связи с российским правительством".