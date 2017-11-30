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Посол ЕС призвал безотлагательно назначить членов ЦИК

Четверг, 30 ноября 2017, 12:29
Версия для печати Комментарии

Новых членов Центральной избирательной комиссии следует назначить безотлагательно, подчеркнул глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Об этом он заявил на конференции "Свобода выражения мнения и избирательный процесс в Украине" в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я почти каждую неделю в течение года повторял, что необходимо, чтобы утвердили 13 новых членов избирательной комиссии на своих должностях. И я надеюсь, что политическое руководство страны поймет, что эти 13 новых членов Центральной избирательной комиссии должны быть назначены без задержек", - сказал Мингарелли.

Кроме того, посол отметил, что ЕС будет следить за принятием проекта избирательного кодекса.

"Поскольку в обществе уже есть определенные победы, сейчас важно, чтобы во втором чтении законопроект отразил эти победы. И чтобы Верховная рада действительно помогла принятию нового кодекса, избирательной системы", - сказал дипломат.

При этом Мингарелли добавил, что новые прозрачные правила выборов должны быть приняты заблаговременно, а не непосредственно перед проведением выборов.

Еще летом 2016 года президент Украины внес в Верховную раду проект постановления о назначении членами ЦИК 11 человек.

У 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании.

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