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Порошенко подписал закон о присоединении Украины к конвенции Пан-Евро-Мед

Четверг, 30 ноября 2017, 20:02
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о присоединении Украины к конвенции Пан-Евро-Мед, которая расширит объем беспошлинного экспорта в ЕС товаров, произведенных в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Присоединение к Конвенции будет способствовать упрощению условий торговли и увеличению использования экспортного потенциала Украины, усилит торговые связи и экономическую интеграцию с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Инициатива Пан-Евро-Мед позволяет использовать в товарах сырье или составляющие, происходящие из стран, которые являются членами этого соглашения, и экспортировать их как продукцию собственного производства.

По итогам 2016 года, экспорт Украины в страны-участницы Конвенции составляет 53% всего экспорта нашей страны. Из них более 40% - в страны ЕС, 4,2% - в Турцию, 3,1% - в Египет.

За 6 месяцев 2017 доля украинского экспорта в страны Пан-Евро-Мед уже составляет более 50%, из них 40% - в страны ЕС.

Как отмечает пресс-служба президента, на сегодня участниками Конвенции 24 договорные стороны, 6 из которых уже имеют соглашения о свободной торговле с Украиной (ЕС, ЕАСТ, Черногория, Македония, Молдова, Грузия). Еще с двумя государствами - участниками Конвенции продолжаются переговоры о свободной торговле, а именно с Турцией и Израилем.

"Следующим шагом для полноценного использования преимуществ Конвенции является внесение изменений в соответствующие действующие соглашения о свободной торговле в части замены протоколов правил происхождения товаров" - отметили в пресс-службе президента.

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