"План Маршалла" для Украины уже получил четкие очертания - Климпуш-Цинцадзе

Суббота, 04 ноября 2017, 10:29

Литва тщательно подготовилась к представлению проекта "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (так называемый "План Маршалла для Украины") другим членам Европейского Союза.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире "5 канала".

"Безусловно, тот факт, что Литва своими усилиями и очень тщательной подготовкой такого европейского плана для Украины, так называемого "Плана Маршалла", подготовила почву для того, чтобы иметь возможность его представить и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Это очень важно ", - сказала она.

По ее словам, этот план уже получил конкретизированные очертания "со структурой, с пониманием тех механизмов, которые должны быть заложены" для того, чтобы план мог быть реализован.

"Мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку всех партнеров или большого количества партнеров, которые бы присоединились к тому инвестиционному плану в 5 млрд долларов или евро ежегодно на инвестиции для Украины, с таким предложением идет Литва", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, если инициативу Литвы реализуется и привлекут запланированные инвестиции, то в Украине ВВП может ежегодно расти на 6-8%.

Как сообщалось, План помощи Украине представят 6 ноября в Сейме Литвы для послов Канады, США, Японии и стран-членов ЕС в Литве.

Ранее сообщалось, что "План Маршалла" по долгосрочной поддержке Украины, официально поддержанный Европейской народной партией, будет представлен на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе в ноябре.

Однако, как выяснилось, в документах саммита "Восточного партнерства" нет даже беглого упоминания о так называемом "плане Маршалла".

Подробнее о "Плане Маршалла для Украины" читайте винтервью: "Андрюс Кубилюс: Есть поддержка "плана Маршалла" для Украины, речь идет о 5 млрд евро в год" и в статье ЕвроПравды: "Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку".