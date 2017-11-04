Германия планирует купить спутники-шпионы за 400 млн евро - СМИ

Германия планирует запустить до трех спутников-шпионов, данные с которых будет получать немецкая Федеральная разведывательная служба (BND).
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Специальная группа в бюджетном комитете Бундестага дала зеленый свет выделению сначала 400 млн евро на запланированную систему под названием Georg.
Указанная группа занимается обсуждением и принятием тайных предложений по финансированию немецких спецслужб.
Обоснование проекта заключается в том, что BND должна быть в состоянии "быстро и самостоятельно добывать информацию, чтобы предоставлять как можно более независимую и актуальную оценку ситуации".
На данный момент BND вынуждена покупать необходимые материалы на коммерческом рынке или же обращаться к международным партнерам. Компании Airbus и OHB уже якобы предоставили свои предложения по производству запланированной системы.
Проект раскритиковали представители немецкой Левой партии. По их мнению, у Бундесвера уже есть подобная система, которую "можно, вероятно, было бы еще оптимизировать", сказал Андре Ган, вице-председатель комитета Бундестага по контролю за спецслужбами.