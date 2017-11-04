Германия планирует купить спутники-шпионы за 400 млн евро - СМИ

Суббота, 04 ноября 2017, 16:07

Германия планирует запустить до трех спутников-шпионов, данные с которых будет получать немецкая Федеральная разведывательная служба (BND).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Специальная группа в бюджетном комитете Бундестага дала зеленый свет выделению сначала 400 млн евро на запланированную систему под названием Georg.

Указанная группа занимается обсуждением и принятием тайных предложений по финансированию немецких спецслужб.

Обоснование проекта заключается в том, что BND должна быть в состоянии "быстро и самостоятельно добывать информацию, чтобы предоставлять как можно более независимую и актуальную оценку ситуации".

На данный момент BND вынуждена покупать необходимые материалы на коммерческом рынке или же обращаться к международным партнерам. Компании Airbus и OHB уже якобы предоставили свои предложения по производству запланированной системы.

Проект раскритиковали представители немецкой Левой партии. По их мнению, у Бундесвера уже есть подобная система, которую "можно, вероятно, было бы еще оптимизировать", сказал Андре Ган, вице-председатель комитета Бундестага по контролю за спецслужбами.