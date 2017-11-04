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В Бонне "экологические" протесты перед климатической конференцией

Суббота, 04 ноября 2017, 18:01
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Версия для печати Комментарии

Тысячи демонстрантов прошли маршем в Бонне в знак протеста против использования ископаемого топлива.

Об этом сообщает Associated Press.

В понедельник в Бонне начнется конференция ООН по климату 2017 года, известная как COP23.

 

Участники акции несли баннеры с лозунгами вроде "Революция, а не загрязнение" (Revolution Not Pollution) и "Трамп: климатический геноцид".

 

Организаторы протеста говорят, что демонстрация собрала около 25 000 человек. Полиция не объявляла официальных оценок, но заявила, что размер толпы был "явно больше", чем ожидаемые 10 тысяч человек.

Многие протестующие критиковали зависимость немецкого правительства от угольных электростанций, даже несмотря на амбициозные государственные цели заменить их энергией из возобновляемых источников.

Вопрос климата является одним из камней преткновения в переговорах о формировании немецкого правительства.

Партия "Зеленые" настаивает на закрытии 20 угольных электростанций, которые являются наибольшими загрязнителями воздуха, и полном отказе от угля до 2030 года.

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