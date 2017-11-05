В Стране Басков тысячи людей требовали освободить лидеров Каталонии

Воскресенье, 05 ноября 2017, 10:37

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Тысячи людей в автономном испанском регионе Страна Басков в субботу приняли участие в марше в поддержку арестованных лидеров Каталонии.

Об этом сообщает El Mundo.

Несмотря на сильный дождь тысячи людей откликнулись на призыв движения за независимость поддержать каталонских сепаратистов и вышли на улицы в Бильбао.

Они призвали Мадрид освободить арестованных каталонских экс-чиновников и не применять статью 155 испанской Конституции, ограничивающую самоуправление Каталонии. Одним из требований было соблюдение права на самоопределение.

Отношение Мадрида к Каталонии демонстранты назвали репрессивным и предупредили, что такое авторитарноє поведение может иметь последствия не только для Каталонии, но и для Страны Басков, которая "тоже может стать объектом агрессии".

Это уже в третий раз с 1 октября, то есть с момента проведения референдума в Каталонии, в Стране Басков массово митингуют в поддержку восставшего региона.