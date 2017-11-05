Найти
АКТУАЛЬНО

В Стране Басков тысячи людей требовали освободить лидеров Каталонии

В исторических вопросах Польша ждет шагов со стороны Украины - Ващиковский

В Австрии лидер партии ушел с должности из-за обвинений в домогательствах

Фэллон лишился поста министра обороны Британии из-за интриг в правительстве - СМИ

Пентагон: ИГИЛ потеряла почти все территории, захваченные в Ираке

Испания выдала европейский ордер на арест лидера Каталонии

Отстраненный лидер Каталонии хочет баллотироваться на выборах даже из-за границы






В Стране Басков тысячи людей требовали освободить лидеров Каталонии

Воскресенье, 05 ноября 2017, 10:37
фото
Версия для печати Комментарии

Тысячи людей в автономном испанском регионе Страна Басков в субботу приняли участие в марше в поддержку арестованных лидеров Каталонии.

Об этом сообщает El Mundo.

Несмотря на сильный дождь тысячи людей откликнулись на призыв движения за независимость поддержать каталонских сепаратистов и вышли на улицы в Бильбао.

 

Они призвали Мадрид освободить арестованных каталонских экс-чиновников и не применять статью 155 испанской Конституции, ограничивающую самоуправление Каталонии. Одним из требований было соблюдение права на самоопределение.

Отношение Мадрида к Каталонии демонстранты назвали репрессивным и предупредили, что такое авторитарноє поведение может иметь последствия не только для Каталонии, но и для Страны Басков, которая "тоже может стать объектом агрессии".

Это уже в третий раз с 1 октября, то есть с момента проведения референдума в Каталонии, в Стране Басков массово митингуют в поддержку восставшего региона.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:58
Пентагон: обезопасить все ядерные объекты КНДР можно только при вторжении
11:25
Репетиция парламентских выборов в Италии: Сицилия выбирает губернатора
10:37
фото
В Стране Басков тысячи людей требовали освободить лидеров Каталонии
10:07
В исторических вопросах Польша ждет шагов со стороны Украины - Ващиковский
18:01
фото
В Бонне "экологические" протесты перед климатической конференцией
17:21
Британские консерваторы отстранили депутата из-за "серьезных обвинений"
16:42
Сербия предлагает провести международную конференцию по Косово
16:07
Германия планирует купить спутники-шпионы за 400 млн евро - СМИ
15:24
В Австрии лидер партии ушел с должности из-за обвинений в домогательствах
14:48
Лидер Каталонии призвал представить единый список для выборов
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Галина Жовтко, Европейская правда

"Хочу с тобой переспать": как секс-скандалы снимают министров в ЕС и не влияют на карьеру в Украине

Иван Плющ неожиданно взял слово. "Единственное, что я хотел бы от тебя услышать – хочешь ли ты со мной переспать", – обратился к представительнице НАТО глава украинской делегации. Эта "шутка" шокировала всех, включая женщину, к которой обращался спикер ВР...

Виктор Савинок, для Европейской правды

Ультраправые в правительстве: что беспокоит ЕС и мало волнует австрийцев

Ключевое условие "свободовцев" – передача им должности главы МВД, что должно противодействовать "исламизации" австрийского общества... В то же время президент Ван дер Беллен подчеркнул, что не согласится на формирование правительства, в котором Партии свободы отойдет дипломатическое ведомство.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  