Лидера Каталонии в ближайшие часы задержат в Брюсселе - СМИ

Воскресенье, 05 ноября 2017, 13:17

Отстраненный Мадридом экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров будут задержаны в Брюсселе в ближайшие часы.

Об этом, со ссылкой на источники в бельгийской прокуратуре, сообщило агентство Europa Press.

По данным источников, затем каталонские политики предстанут перед следственным судьей, который решит, выдавать ли их Испании.

Ожидается, что после 14:00 по местному времени прокуратура предоставит больше информации по этому делу.

В субботу бельгийские власти подтвердили, что они изучают полученный от Испании ордер на арест Пучдемона и его соратников.

Напомним, суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Суд подозревает Пучдемона и его четырех соратников в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положение и неповиновении власти.