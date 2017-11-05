Теракт в Сирии: в результате нападения на беженцев погибли 75 человек, 140 ранены

Воскресенье, 05 ноября 2017, 15:52

По меньшей мере 75 человек погибли и 140 получили ранения в результате теракта в большом центре скопления беженцев рядом с сирийским городом Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, информирует агентство DPA.

В субботу вечером террорист-смертник врезался на начиненном взрывчаткой автомобиле в толпу вынужденно переселенных лиц. В результате атаки погибли по меньшей мере 75 человек, более 140 получили ранения.

Среди жертв - не указаное количество детей и женщин, добавили в правозащитной организации. Теракт совершили боевики группировки "Исламское государство".

В последние дни ИГИЛ постепенно теряет почти все территории, захваченные в Ираке и Сирии.

Ранее на этой неделе сирийская правительственная армия и ее союзники отбили у боевиков последний крупный оплот - город Дейр-эз-Зор.

"Исламское государство" понесла значительные потери этого года. В июле ИГИЛ потеряла контроль над иракским городом Мосул - своей фактической "столицей" в Ираке. От исламистов также был освобожден город Ракка - де-факто "столица" боевиков в Сирии.