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Боснийские сербы установили памятник Чуркину

Понедельник, 06 ноября 2017, 15:40
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Боснийские сербы установили памятник умершему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.

Об этом сообщает РТРС.

Церемония открытия состоялась в понедельник в Восточном Сараево - округе в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

В церемонии приняли участие представители местной власти и посольства РФ в Боснии и Герцеговине, а также несколько десятков граждан.

Памятник расположен у входа в музей современной истории Республики Сербской. Памятник - это черная мраморная плита с портретом дипломата и надписью "Виталий Иванович Чуркин (1952-2017). Спасибо за русское "Нет".

 Фото: Radio Svobodna Europa

Таким образом боснийские сербы выразили благодарность за блокирование резолюции в Совете Безопасности ООН о Сребренице два года назад. В 2015 году Чуркин наложил вето на документ, разработанный Британией, в котором осуждались массовые убийства в Сребренице как геноцид.

Как известно, в июле 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, объявленную Советом безопасности ООН "зоной безопасности".

Практически не встретив сопротивления со стороны легковооружённых голландских военнослужащих из числа "голубых касок" ООН, войска сербского генерала Ратко Младича устроили в городе расправу над мусульманским населением.

В результате было похищено и убито около 8 тысяч человек, преимущественно мужчин и юношей.

Резня в Сребереници остается одним из самых тяжких военных преступлений в Европе после Второй мировой войны. Лидеры боснийских сербов отрицают факт этнической чистки.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

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