Климкин провел консультации с послом Украины после его скандальных заявлений по Сербии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел консультации с послом Украины Александром Александровичем после его скандальных заявлений относительно Сербии.
Об этом глава МИД Павел Климкин написал в Twitter. Заметим, что министр не критиковал, а поддержал высказанные ранее тезисы посла.
"На консультациях с послом в Сербии Александром Александровичем сосредоточились на проблемах сербских наемников и незаконных контактов с оккупированным Крымом", - сообщил Климкин.
1/2 На консультаціях з Послом в Сербії @OAleksandrovych зосередилися на проблемах сербс. найманців та незаконних контактів з окупов. Кримом— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 листопада 2017 р.
В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что ключевое внимание в консультациях было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, и необходимости соблюдения Сербией своих международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом.
Заметим, что в сообщении МИД не упоминается о критике, которой требовали в Белграде. В частности, Сербия требовала, чтобы послу указали на недопустимость его поведения, иначе против него будут приняты соответствующие меры.
В МИД отметили, что незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом вызывают значительное беспокойство.
"Высказана надежда, что сербская сторона сполна будет придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - отметили в МИД.
Климкин подчеркнул, что Украина обратится к европейским друзьям и партнерам по проблеме сербских наемников и контактов с оккупированным Крымом.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал украинского посла в Сербии для консультаций после его скандальных заявлений о Сербии.
В последнем интервью балканским СМИ посол Украины Александр Александрович заявил, что Россия использует Сербию для дестабилизации Западных Балкан, эта страна является инструментом для уничтожения Европы.
В МИД Сербии резко раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями.
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