Президент Польши требует убрать из украинской политики "людей с антипольскими взглядами"

Вторник, 07 ноября 2017, 16:58

Президент Польши Анджей Дуда считает неприемлемым, что люди с антипольскими взглядами занимают важные места в украинской политике, и ждет от президента Порошенко исправления этой ситуации.

Об этом он заявил заявил в интервью телевидению Trwam и радио Maryja.

"Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его коллег, что люди, которые открыто провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важные места в украинской политике, потому что такие люди не способствуют развитию отношений между нашими странами", - отметил президент Польши.

Дуда отметил, что такие люди в украинской политике есть. "Все знают, что они есть, это очень плохой знак против нас с украинской стороны. Это не приемлемо", - отметил польский президент.

Как сообщала ранее "Европравда", глава МИД Витольд Ващиковский будет советовать президенту Анджею Дуде не осуществлять визит в Украину, предусмотренный в декабре, из-за "сложной ситуации" в отношениях с Украиной.

Недавно Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующие крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

Подробнее об этом читайте в статье "Кто возглавит МИД Польши и почему звучат жесткие заявления относительно Украины".