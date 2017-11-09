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Европарламент будет голосовать за углубление связей ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой

Четверг, 09 ноября 2017, 09:25
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Европарламент предлагает новые пути для углубления отношений ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой накануне саммита "Восточного партнерства" 24 ноября в Брюсселе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Отмечается, что Украина, Грузия и Молдова проводят сложную работу для углубления связей с ЕС, несмотря на сильное сопротивление России.

Новый отчет Европарламента призывает еще больше углубить это сотрудничество и найти новые способы поддержки стран на восточных границах ЕС.

Отчет уже был одобрен Комитетом по вопросам иностранных дел, его обсуждение в ЕП состоится 14 ноября, голосование - 15 ноября.

 Основное внимание уделяется в документе Украине, Грузии и Молдове, трем странам, которые в последнее время достигли значительного прогресса в сотрудничестве с ЕС, как отмечают в ЕП.

Возглавляет список рекомендаций ЕП создания целевого фонда для Украины, Грузии и Молдовы. "Целевой фонд является инструментом развития быстрого и гибкого реагирования ЕС на кризисные и посткризисные ситуации. Он объединил бы ресурсы от государственных и частных доноров для инвестиций в проекты, направленные на улучшение социально-экономических структур", - говорится в сообщении.

 Евродепутаты также рекомендуют увеличить поддержку экономических реформ и модернизации текущего партнерства как способ поощрить прогресс в реформах стран-партнеров. Это обновление могло бы обеспечить доступ, например, к таможенному или энергетическому союзу ЕС.

"Создание модели "Восточного партнерства +"для ассоциированных стран с возможностью будущего членства в таможенном, энергетическом и цифровом союзах чрезвычайно важно", - сказала одна из авторов доклада ЕП Лайма Андрикине.

Документ также призывает государства-члены ЕС к совместным действиям с целью давления на Россию, а также дает им рекомендации, как способствовать урегулированию конфликтов России с соседями.

В документе также содержится призыв к другим институтам ЕС "подтвердить, что соглашения об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной не являются конечной целью их отношений с ЕС; в очередной раз признать европейские стремления этих стран".

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