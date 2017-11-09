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НАТО создает два новых центра в ответ на российскую угрозу

Четверг, 09 ноября 2017, 12:48
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Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать два новых командных центра в Европе в рамках реформирования командной структуры НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания в Брюсселе, сообщает сайт Альянса.

Первый центр - командование в Атлантике (Command for the Atlantiс) будет защищать морские пути для обеспечения перемещения тяжелого оборудования из США или Канады в Европу.

"Командование в Атлантике должно обеспечить, чтобы морские линии связи между Европой и Северной Америкой оставались свободными и безопасными. Это жизненно необходимо для нашего трансатлантического альянса", - сказал Столтенберг.

Вторая структура - логистический центр для улучшения перемещения оборудования и войск по всей Европе.

"Он также укрепит материально-технические функции в командной структуре НАТО. Наши военные еще разрабатывают детали. Результаты их работы будут представлены министрам обороны в феврале следующего года", - сказал генсек.

Столтенберг также отметил необходимость улучшении инфраструктуры, такой как дороги, мосты, железные дороги, взлетно-посадочные полосы и порты. Поэтому НАТО сейчас обновляет военные требования к гражданской инфраструктуры.

Он отметил, что действия НАТО не направлены против какой-либо страны, но признал, что они являются ответом на действия РФ в последние годы, в частности, из-за использования военной силы против Украины.

"НАТО должно быть способным ответить на это, и мы отреагировали частично благодаря большему развертыванию войск в восточной части альянса, а также за счет увеличения готовности наших сил и увеличения способности перемещать силы. И мы постоянно адаптируемся, и то, что мы делаем в Европе сейчас, является частью этой адаптации", - сказал Столтенберг.

Напомним, министры обороны стран-членов НАТО одобрили решение о создании новой структуры - Центра киберопераций.

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