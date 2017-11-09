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Глава МИД Британии: мы не можем сдаваться в вопросе Крыма, который РФ просто забрала

Четверг, 09 ноября 2017, 16:23
Версия для печати Комментарии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал не ослаблять давление на Москву, но в то же время работать над поиском урегулирования ситуации в Украине.

Об этом глава он заявил в эфире американского телеканала Fox News во время визита в Вашингтон.

"Проблема Украины - очень сложная. Но нам нельзя сдаваться о том, что они (Россия. - Ред.) сделали в Крыму. Это была суверенная территория европейского государства. И Россия забрала ее. Нам надо стоять на своих принципах. Я знаю, что люди здесь, в Вашингтоне, также в это верят ", - заявил Джонсон.

Британский дипломат отметил, что поощрять Россию слишком рано и следует сохранять давление на Москву.

"Нам надо сохранять давление на Россию по этому вопросу, но в то же время необходимо работать над поиском решения в Украине и привести к завершению той ситуации, которая сейчас происходит на Донбассе", - добавил он.

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