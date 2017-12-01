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Фермер из Перу судится с немецкой энергокомпанией из-за изменения климата

Пятница, 01 декабря 2017, 09:16
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Немецкий региональный суд принял к рассмотрению иск перуанского фермера, который хочет отсудить у немецкой энергетической компании RWE убытки, причиненные климатическими изменениями в его стране.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Саул Лучано Люйя проживает в городе Уарас (Перу), которому грозит затопление в случае таяния ледника в Андах.

Он требует с RWE 17 000 евро на проведение превентивных мер противопаводковой защиты, а также возмещения свыше 6000 евро, которые он уже потратил на защиту от наводнения.

Иск основывается на том, что по климатическим исследованиям 2013 года RWE ответственная за 0,5 процента мировых выбросов CO2 "за весь период с начала индустриализации".

Лучано Люйя и организация Germanwatch считают, что RWE должна нести пропорциональную ответственность за последствия глобального потепления. Фермер заявил, что решение суда является успехом не только для него, но и для всех людей, которые столкнулись с негативными климатическими изменениями.

 Фото с сайта dw.com

Напомним, 13 ноября суд низшей инстанции в ФРГ решил, что фермер имеет право на возмещение убытков, но должен доказать, что RWE отвечает за таяния ледника и угрозы наводнения около города Уарас.

Саул Лучано Люйя стал первым, кто подал иск в суд на энергетическую компанию в Европе как виновника изменения климата.

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