Ващиковский заявил о возобновлении диалога с Украиной по эксгумации поляков

Пятница, 01 декабря 2017, 17:15

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский анонсировал польско-украинские переговоры по возобновлению эксгумации поляков на территории Украины.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию wPolityce.

"Сейчас есть попытка вернуться к польско-украинским переговорам с участием вице-премьера Глински. Такое совещание запланировано на 4 или 5 декабря. И мы надеемся, что решение о возвращении к эксгумаций будет принято", - сообщил дипломат.

По его словам, польская сторона "не прекращает усилий", чтобы восстановить разговоры.

"Мы также считаем, что это вопросы, которые можно решить без затрат", - заявил Ващиковский.

Как известно, Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности, на кладбище в Грушовичах под Перемышлем.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона предоставит свое видение легализации украинских памятников в Польше.

В ноябре во время заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши стороны договорились снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ польских могил, введение которого стало одной из причин обострения кризиса в отношениях.