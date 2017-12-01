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Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР и готов свидетельствовать против президента

Пятница, 01 декабря 2017, 18:36
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Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и готов свидетельствовать против президента.

Об этом сообщает ABC News.

Перед этим стало известно, что специальный советник Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул Флинну обвинения во лжи ФБР о его общении с российским послом Сергеем Кисляком.

В частности, Флинн солгал, когда рассказал ФБР, что он не просил российского посла Сергея Кисляка "воздержаться от эскалации ситуации" в ответ на санкции, наложенные президентом Обамой на РФ и не просил Кисляка отложить или заблокировать резолюцию Совбеза ООН.

Признание Флинна свидетельствует о том, что он согласился на сотрудничество с командой Роберта Мюллера. В коротком заявлении, опубликованном в пятницу утром командой Мюллера, нет ни слова о том, какую информацию Флинн предоставил правительству в рамках соглашения.

Однако люди, знакомые со сделкой, сообщили ABC News, что он принял решение содействовать следствию.

По словам близких к Флинну лиц, он сообщил своим доверенным лицам о решении признать себя виновным в течение последних суток. По их словам, Флинн считает, что он больше не нужен Трампу и согласился ответить на вопросы следователей о президенте или о других лицах.

В частности, Флинн якобы готов засвидетельствовать, что Дональд Трамп поручил ему установить контакт с русскими - сначала чтобы договориться о совместной борьбе против Идил в Сирии.

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

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