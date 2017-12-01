Главы МИД Украины и Венгрии могут встретиться после выводов "Венецианки"

Пятница, 01 декабря 2017, 19:28

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что есть договоренность о встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто.

Об этом он сказал 1 декабря в Ужгороде, сообщает Укринформ.

"У нас есть предварительная договоренность о встрече с коллегой Сиярто. Она состоится за несколько дней до или через несколько дней после выводов Венецианской комиссии (по языковой статье закона об образовании, - ред.)", - отметил Климкин.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что так называемое венгерское вопрос искусственно политизируется, а путь к его решению лежит через открытый диалог с обществом.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто повторил тезис о "дискриминационности" украинского закона об образовании и заявил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены соответствующего законодательства.