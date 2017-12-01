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МИД Германии требует защиты прав человека в оккупированном Крыму

Пятница, 01 декабря 2017, 20:30
Версия для печати Комментарии

Немецкое правительство осуждает аннексию украинского Крыма и нарушения на полуострове прав человека.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Германии.

"Министр иностранных дел Зигмар Габриэль и все федеральное правительство постоянно и без намеков критикуют аннексию Крыма, которая противоречит международному праву, в том числе в ходе встреч и переговоров с российским правительством и общественностью", - заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что "категорически выступают за восстановление верховенства права и защиты прав человека в Крыму".

Ранее украинские правозащитники призвали главу МИД Германии Габриэля поставить перед правительством России вопрос о необходимости допустить врачей к украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.

На брифинге в пятницу представитель МИД Германии Райнер Бреуль сказал, что официального обращения от правозащитников в Берлине пока не получали.

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