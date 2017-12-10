Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму

Воскресенье, 10 декабря 2017, 10:29

Главы МИД арабских государств призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщает Reuters.

Лига арабских государств назвала решение президента США Дональда Трампа "нарушением международного права".

"Это решение не имеет юридической силы ... оно углубляет противоречия, разжигает негодование и грозит еще большим насилием и хаосом для региона", - говорится в решении министров.

Арабские государства подчеркнули, что будут добиваться принятия резолюции Совбеза ООН с отрицанием шага США.

Ранее министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль призвал арабские страны ввести экономические санкции против США из-за решения Вашингтона по Иерусалиму.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.