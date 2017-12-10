КНДР раскритиковала Трампа за "безответственное решение" по Иерусалиму

Воскресенье, 10 декабря 2017, 11:09

Северная Корея раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Об этом заявили в МИД КНДР, сообщает агентство Yonhap.

"Решение президента США Трампа признать Кудс (арабское название Иерусалима - ред) столицей Израиля и перенос туда посольства США заслуживает глобального осуждения, поскольку оно является открытым отвержением и оскорблением для международной законности и единодушной воли международного сообщества", - заявили в МИД КНДР.

Пхеньян отмечает, что решение США не удивляет, учитывая, что Трамп успел сделать раньше.

"Это решение Соединенных Штатов не удивляет, поскольку было принято старым дураком, который кричал о" полном уничтожении" суверенного государства на священном форуме ООН. США должны нести полную ответственность за все последствия напряженности и нестабильности, которые будут иметь место в регионе Ближнего Востока, в результате этого безответственного решения ", - заявили в КНДР.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.