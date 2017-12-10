Найти
АКТУАЛЬНО

У Ващиковского заявили: Украина не является условием существования свободной Польши

В Германии хутор продали на аукционе за 140 000 евро

В Греции мужчина погиб после падения с Олимпа

В Венгрии настаивают, что они выиграли в Венецианской комиссии

Снегопады в Британии вызвали хаос на дорогах, заблокировали работу аэропортов

Экс-министр Каталонии рассказал, как сидел в тюрьме вместе с убийцами

Ирак заявил о победе в войне с "Исламским государством"






У Ващиковского заявили: Украина не является условием существования свободной Польши

Воскресенье, 10 декабря 2017, 13:02
Версия для печати Комментарии

Украина нуждается в Польше, а вот Польша без Украины и сама справится.

Об этом заявил глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис, сообщает RMF24.

"Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - заявил он.

"После выхода Британии из ЕС Польша будет пятым государством в ЕС, Польша входит в НАТО, является главным государством восточного фланга и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, лучше там ситуация, или хуже", - сказал дипломат.

Он отметил, что утверждение об Украине как условии существования Польши не соответствует истине.

Ян Парис также обвинил украинцев в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства. По его словам, украинские чиновники имеют неправильное видение Польши, поскольку черпают его с "Газеты Выборчей".

"Пока так будет, они будут ошибаться. Они считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины вполне справится", - заявил дипломат.

Как сообщалось, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:05
фото
Снегопады в Британии вызвали хаос на дорогах, заблокировали работу аэропортов
13:31
Земан назвал ЕС трусами из-за позиции по Иерусалиму
13:02
У Ващиковского заявили: Украина не является условием существования свободной Польши
12:22
В Германии хутор продали на аукционе за 140 000 евро
11:41
В Ираке проходит военный парад в честь победы над ИГИЛ
11:25
Британия призывает РФ освободить украинских политзаключенных
11:09
КНДР раскритиковала Трампа за "безответственное решение" по Иерусалиму
10:33
В Греции мужчина погиб после падения с Олимпа
10:29
Лига арабских государств призвала США отменить решение по Иерусалиму
10:07
В Швеции неизвестные забросали коктейлями Молотова синагогу
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Венецианская комиссия

Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Текст документа

Содействие усилению государственного языка и его обязательность -
законная и даже похвальная цель государства. То же самое касается мер по изучению языка всеми гражданами... Венецианская комиссия приветствует то, что Украина готова использовать возможности закона...

Юрий Панченко, Европейская правда

"Хорошая смена" с человеческим лицом: что известно о будущем премьере Польши

Работа Моравецкого в правительстве считается успешной, а опросы показали, что его кандидатуру считают оптимальной для должности премьера 12% поляков. С другой стороны, Моравецкий явно выглядит чужаком в правящей партии, а главное – он новичок в политике.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  