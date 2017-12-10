Снегопады в Британии вызвали хаос на дорогах, заблокировали работу аэропортов

Воскресенье, 10 декабря 2017, 14:05

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Сильные снегопады в различных частях Великобритании привели к перебоям в работе аэропортов и движении наземного транспорта.

Об этом сообщает BBC.

Наиболее пострадавшим от снега регионом стал Уэльс, где выпало до 28 сантиметров снега. Снегопады сопровождаются сильным ветром.

При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время осадки не прекратятся, а также ожидается снижение температуры до 10-14 градусов по Цельсию.

На юге Англии также бушует непогода - регион накрыли сильные дожди и ветер.

Снегопады уже привели к ухудшению условий на дорогах, водителям советуют воздержаться от дальних поездок. Дорожные и спасательные службы в воскресенье зафиксировали ряд аварий, несколько трасс пришлось перекрыть.

Снегопады привели к перебоям и в движении железнодорожного транспорта. Национальная железная дорога предупредила о возможных задержках поездов.

Непогода привела к задержкам рейсов в Аэропорту Манчестера. Аэропорт Бирмингема временно прекратил работу из-за того, что взлетную полосу засыпало снегом.

В аэропорту Стэнстед снег также заблокировал взлетную полосу. Аэропорт Лутон приостановил все рейсы из-за непогоды.

Кроме того, в Англии и Уэльсе несколько тысяч домов остались без электроснабжения из-за непогоды.