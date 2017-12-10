Сепаратистские партии Каталонии могут потерять большинство в парламенте - опрос

Воскресенье, 10 декабря 2017, 17:50

В результате досрочных выборов в Каталонии партии, выступающие за независимость региона от Испании, могут потерять большинство в парламенте.

Таковы результаты опроса GAD3 для газеты La Vanguardia.

Так, три партии, которые выступают за независимость Каталонии, вместе претендуют на 66-67 мест в региональном парламенте и таким образом набирают на 3 процентных пункта меньше, чем на выборах 2015 года.

Вместе с тем партии, которые поддерживают единство Испании, также не набирают большинства. Перед ними вместе с тем открывается возможность блокирования с меньшими партиями, в частности, с каталонским крылом партии Podemos.

Опрос проводился с 4 по 7 декабря.

Региональные выборы в Каталонии запланированы на 21 декабря.

Социологи прогнозируют на них достаточно высокую явку - на уровне 82%.