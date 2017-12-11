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Полгода безвиза с ЕС: 355 тысяч украинцев воспользовались упрощенной системой

Понедельник, 11 декабря 2017, 09:51
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За полгода с начала действия безвизового режима со странами ЕС сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили 355 000 граждан Украины, которые воспользовались преимуществами упрощенной системы.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы.

По официальным данным, более 128 тысяч украинцев использовали для путешествий авиационный транспорт, 227 тысяч путешествовали на автомобилях и по железной дороге, а незначительное число граждан – через морские пункты пропуска.

В рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего украинцев направлялось через границу с Польшей и Румынией - почти 90 тысяч и 65 тысяч человек соответственно.

В ГПСУ отметили, что в первые месяцы действия безвиза наблюдался определенный ажиотаж - в среднем пограничники оформляли до 80 тысяч украинцев  за месяц. Сейчас наблюдается уменьшение количества путешествующих по безвизу. В ноябре этот показатель составлял 32,5 тысячи человек.

В то же время, общее число поездок граждан Украины в европейские страны за три летних месяца 2017 года выросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

В ГПСУ сообщили, что 157 пунктов пропуска оснащены современным биометрическим оборудованием, в том числе 97 пунктов пропуска для контроля отпечатков пальцев. Созданная пограничным ведомством система биометрического контроля функционирует во всех авиационных, международных и межгосударственных пунктах пропуска на границе со странами ЕС.

Кроме того, в рамках безвизового режима украинские пограничники получили доступ к базам данных Интерпола в 126 международных и межгосударственных пунктах пропуска. Это позволило с начала года обнаружить почти 2000 разыскиваемых лиц, 657 паспортных документов и 198 похищенных транспортных средств.

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