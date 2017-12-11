МИД ответил Венгрии: не стоит вольно толковать выводы "Венецианки"

Понедельник, 11 декабря 2017, 20:02

МИД Украины призывает воздержаться от дальнейшего вольного толкования рекомендаций Венецианской комиссии и прекратить политизацию вопроса нового образовательного закона.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Отметим, что в нем не упоминается ни одно название страны, однако оно было обнародовано после того, как в МИД Венгрии объявили о трех условиях для поддержки Украины после решения "Венецианки".

"Мы считаем, что опубликованные 11 декабря рекомендации, содержащиеся в официальном заключении, помогут внедрять Закон с их учетом в интересах украинского языка как государственного, а также с учетом важности обеспечения развития языков национальных меньшинств Украины для самоидентификации и в местах компактного проживания", - говорится в сообщении украинского ведомства.

В МИД подчеркнули, что принятие решения "Венецианка" позволяет перевести вопрос дальнейшей имплементации образовательной реформы в Украине исключительно в экспертное русло.

"В этой связи призываем воздержаться от дальнейшего вольного толкования упомянутых рекомендаций, прекратить политизацию вопроса нового образовательного закона, его использование для спекуляций и конфронтации", - говорится в заявлении.

В МИД Украины отметили, что ожидают конструктивный подход со стороны иностранных партнеров и готовы предоставлять полную и содержательную информацию о следующих шагах в этом направлении, чтобы процесс образовательной реформы происходило прозрачно и не становился предметом дальнейших недоразумений.

Как известно, сегодня, 11 декабря, Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в Брюсселе, что решение Венецианской комиссии является "абсолютно однозначным", и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа "венецианки" понятно, что "правильное решение" - это внесение изменений в противоречивую 7 статью закона "Об образовании".

Отметим, что Министерство иностранных дел Венгрии в официальном сообщении исказило положения Закона Украины "Об образовании".