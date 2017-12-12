Страны ЕС не будут переводить посольства в Иерусалим - Могерини

Вторник, 12 декабря 2017, 08:07

Страны Европейского союза не намерены переводить свои посольства в Иерусалим несмотря на то, что США признали этот город столицей Израиля.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе.

"Я знаю, что премьер-министр Израиля несколько раз упоминал, что ожидает, что другие последуют решение Дональда Трампа о перемещении посольства в Иерусалим. Он может сохранять свои ожидания относительно других стран, но со стороны государств-членов Европейского Союза этого шага не будет", - сказала Могерини.

Она отметила, что во время двухчасовой встречи министры иностранных дел ЕС сошлись на том, что прочный мир между израильтянами и палестинцами остается приоритетом для ЕС.

"Я должна сказать, что премьер-министр Нетаньяху понял, я думаю, что в этом вопросе есть полное единство ЕС: единственное реалистичное решение конфликта между Израилем и Палестиной базируется на существовании двух государств, с Иерусалимом как столицей как государства Израиль, так и государства Палестина", - добавила Могерини.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.