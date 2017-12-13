В Австрии впервые в истории бывшего министра судят за коррупцию

Среда, 13 декабря 2017, 07:53

В столице Австрии начался судебный процесс по делу бывшего министра финансов Карла-Хайнца Грассер, которого обвиняют в коррупции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным прокуратуры, Грассер, находясь на посту министра, в 2004 году при продаже 60 000 государственных квартир дал частному инвестору совет относительно того, какую цену следует предлагать на торгах, чтобы обойти другого участника тендера.

При этом обвиняемый, по версии следствия, получил за это "вознаграждение" - 9,6 миллиона евро, что составило один процент от общей стоимости сделки в 961 млн евро.

Грассер был министром финансов Австрии с 2000 по 2007 годы. Этот процесс стал первым в истории страны, в рамках которого министр обвиняется в коррупции, а само дело расследовали в течение последних восьми лет.

Свидетелями в суд вызваны 165 человек. Кроме Грассера, в деле фигурируют еще 14 подозреваемых, все подсудимые отрицают свою вину. Каждому из обвиняемых грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.