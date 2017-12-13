В Меджлисе предостерегают ПАСЕ от возвращения делегации РФ в ассамблею

Среда, 13 декабря 2017, 09:06

Меджлис крымскотатарского народа подготовил обращение к руководителям и членам Парламентской ассамблеи Совета Европы, в котором призвал не допустить возвращения делегации России в состав ассамблеи.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в среду проведет в Страсбурге ряд встреч, на которых изложит позицию Меджлиса в вопросе о возможном возобновлении полномочий делегации России в ПАСЕ.

"Если Россия безоговорочно вернется в ПАСЕ, Ассамблея и ее члены будут нести ответственность совместно с Москвой за последующие похищения людей, аресты, заключение в тюрьмы и пытки в Крыму, которые используются для подавления инакомыслия и свободы", - говорится в тексте обращения к руководству ПАСЕ.

Официальное обращение Меджлиса крымскотатарского народа также будет направлено в адрес президента ПАСЕ, депутатов-членов ПАСЕ и генерального секретаря Совета Европы.

Напомним, в России заявили, что ее делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы.

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