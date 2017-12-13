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Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины

Среда, 13 декабря 2017, 11:24
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество признать Иерусалим столицей Палестинского государства.

Об этом он заявил во время выступления на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщает Hurriyet.

"Я предлагаю странам, требующим международного права и справедливости, признать Иерусалим столицей Палестинского государства под оккупацией", - сказал Эрдоган.

"Страны, которые еще не признали Палестинское государство, должны сделать этот важный шаг, чтобы сохранить баланс, который обеспечит справедливость в регионе", - добавил он.

Эрдоган созвал саммит ОИС в связи с планами США по изменению статуса Иерусалим.

Как сообщает Reuters, Эрдоган назвал решение Вашингтона наградой Израиля за "террористические акты" и сказал, что Иерусалим является красной линией для мусульман.

В Организацию исламского сотрудничества входят 57 мусульманских государств по всему миру.

Ранее Эрдоган предупредил, что может разорвать связи с Израилем, если США признают Иерусалим израильской столицей.

Судьба Иерусалима – один из самых проблемных вопросов между Израилем и палестинцами. Согласно мирному договору 1993 года, статус Иерусалима должен был обсуждаться во время следующих этапов мирных переговоров.

Международное сообщество не признает суверенное право Израиля на Иерусалим. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства.

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