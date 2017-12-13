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Климкин: теперь ничто не мешает получать оружие из Канады

Среда, 13 декабря 2017, 19:07
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Глава МИД Павел Климкин считает, что включение Украины в список стран, в которые разрешены поставки автоматического стрелкового оружия, снимает все препятствия для получения оружия из Канады.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Теперь ничто не мешает получать оружие из Канады. Спасибо премьер-министру Джастину Трюдо, дорогой Христе Фриланд (главе МИД Канады - Ред.) и министру обороны Харджиту Саджану за дружественную и солидарную позицию по Украине!", - написал Климкин.

Как сообщалось, Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.

Президент Порошенко считает, что этим решением Канада открыла путь к усиленной военной помощи Украине.

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