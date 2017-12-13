Посол Украины призвал Канаду пересмотреть визовую политику

Среда, 13 декабря 2017, 20:28

Пришло время для Канады пересмотреть свою визовую политику в отношении стран Восточной Европы, которые не являются членами ЕС.

Такое мнение в ходе конференции "Пересмотр политики в отношении Восточной Европы: пример Молдовы, Грузии и Украины", которая прошла в парламенте Канады, выразил посол Украины в этой стране Андрей Шевченко, сообщает "Укринформ".

"Три наши страны наслаждаются безвизовым режимом с ЕС, и я очень благодарен Евросоюзу за понимание того, насколько важным это является для трансформации нашего общества. Мы верим, что пришло время и Канаде пересмотреть свою визовую политику в отношении Украины, Молдовы и Грузии", - сказал Шевченко.

Он убежден, что страны Восточной Европы уже вносят значительный положительный вклад в развитие мира и способны делать еще больше. "Мы знаем, что сможем приложить усилия к улучшению торговли, образования, культуры и развития человеческого капитала", - подчеркнул посол.

Как сообщалось ранее, постоянный комитет по национальной обороне Канады рекомендует правительству Канады "объявить план по предоставлению разрешения украинцам без виз въезжать в Канаду".