Найти
АКТУАЛЬНО

Швеция восстанавливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море

Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия

Безвиз Украины с ОАЭ вступит в силу 31 декабря

Президент Чехии назначил новое правительство

Украина и Польша сократят "черный список" – Порошенко

В Австрии на заводе произошла утечка химических веществ, 40 пострадавших

Комитет нацобороны Канады предлагает дать Украине летальное оружие






Посол Украины призвал Канаду пересмотреть визовую политику

Среда, 13 декабря 2017, 20:28
Версия для печати Комментарии

Пришло время для Канады пересмотреть свою визовую политику в отношении стран Восточной Европы, которые не являются членами ЕС.

Такое мнение в ходе конференции "Пересмотр политики в отношении Восточной Европы: пример Молдовы, Грузии и Украины", которая прошла в парламенте Канады, выразил посол Украины в этой стране Андрей Шевченко, сообщает "Укринформ".

"Три наши страны наслаждаются безвизовым режимом с ЕС, и я очень благодарен Евросоюзу за понимание того, насколько важным это является для трансформации нашего общества. Мы верим, что пришло время и Канаде пересмотреть свою визовую политику в отношении Украины, Молдовы и Грузии", - сказал Шевченко.

Он убежден, что страны Восточной Европы уже вносят значительный положительный вклад в развитие мира и способны делать еще больше. "Мы знаем, что сможем приложить усилия к улучшению торговли, образования, культуры и развития человеческого капитала", - подчеркнул посол.

Как сообщалось ранее, постоянный комитет по национальной обороне Канады рекомендует правительству Канады "объявить план по предоставлению разрешения украинцам без виз въезжать в Канаду".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:50
США назвали условия для начала переговоров с КНДР
20:28
Посол Украины призвал Канаду пересмотреть визовую политику
20:00
Швеция восстанавливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море
19:28
Правительство Молдовы поддержало изменение названия государственного языка в Конституции
19:11
В Facebook сообщили, сколько Россия потратила на рекламу о Brexit
19:07
Климкин: теперь ничто не мешает получать оружие из Канады
18:48
Порошенко о решении Канады по оружию: путь к усиленной военной помощи открыт
18:32
Во время тестового полета самолет "нарисовал" елку в небе над Германией
18:26
Климкин: Мы не можем смотреть на историю с польской точки зрения
17:57
Генассамблея ООН проголосует за новую резолюцию по Крыму 19 декабря
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анна Шелест, для Европейской правды

Brexit остановился на границе: как проблема Северной Ирландии ломает переговоры Британии и ЕС

По обе стороны ирландской границы есть политики и активисты, которые надеются на восстановление объединенной Ирландии. По мнению бывшего министра юстиции Ирландии Майкла МакДауэлла, еще 10 лет назад он не мог представить себе объединенную Ирландию, но сегодня готов сказать "возможно"...

Юрий Панченко, Европейская правда

Правительство на праздники: что стоит за ротацией в польской власти

Пауза в реконструкции правительства Польши одновременно означает сохранение нынешнего курса в отношении Украины. Главный дипломат пока сохраняет свою должность, а значит, в ближайшие полтора месяца МИД Польши продолжит торпедировать отношения с Украиной.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  