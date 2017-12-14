Парламент Британии оставил за собой последнее слово по финальному Brexit-соглашению

Четверг, 14 декабря 2017, 08:20

Депутаты по обе стороны Палаты общин поддержали поправку, которая предоставляет парламенту решающий голос относительно окончательного Brexit-соглашения.

Об этом сообщает The Guardian.

Поддержанная поправка предусматривает, что итоговое соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза должно быть ратифицировано парламентом.

Накануне большинством голосов депутаты, к которым также присоединились 11 членов правящей Консервативной партии, проголосовали против позиции правительства Терезы Мэй.

Среди консерваторов, которые проголосовали против позиции правительства, бывший генпрокурор Доминик Грив, экс-министр образования Ники Морган, экс-министр по вопросам бизнеса Анна Субри и депутат от Южного Кембриджшира Хайди Аллен. В СМИ этих политиков уже назвали "мятежниками тори".

Сообщается, что это первое поражение правительства в парламенте по вопросу о выходе страны из ЕС.

Голосование состоялось за день до того, как премьер-министр Мэй должна принять участие в саммите ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос Brexit.

Напомним, Европарламент 13 декабря призвал лидеров ЕС позволить начать следующий этап переговоров относительно выхода Британии из ЕС.