Найти
АКТУАЛЬНО

Парламент Британии оставил за собой последнее слово по финальному Brexit-соглашению

Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину

Швеция восстанавливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море

Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия

Безвиз Украины с ОАЭ вступит в силу 31 декабря

Президент Чехии назначил новое правительство

Украина и Польша сократят "черный список" – Порошенко






Парламент Британии оставил за собой последнее слово по финальному Brexit-соглашению

Четверг, 14 декабря 2017, 08:20
Версия для печати Комментарии

Депутаты по обе стороны Палаты общин поддержали поправку, которая предоставляет парламенту решающий голос относительно окончательного Brexit-соглашения.

Об этом сообщает The Guardian.

Поддержанная поправка предусматривает, что итоговое соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза должно быть ратифицировано парламентом.

Накануне большинством голосов депутаты, к которым также присоединились 11 членов правящей Консервативной партии, проголосовали против позиции правительства Терезы Мэй.

Среди консерваторов, которые проголосовали против позиции правительства, бывший генпрокурор Доминик Грив, экс-министр образования Ники Морган, экс-министр по вопросам бизнеса Анна Субри и депутат от Южного Кембриджшира Хайди Аллен. В СМИ этих политиков уже назвали "мятежниками тори".

Сообщается, что это первое поражение правительства в парламенте по вопросу о выходе страны из ЕС.

Голосование состоялось за день до того, как премьер-министр Мэй должна принять участие в саммите ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос Brexit.

Напомним, Европарламент 13 декабря призвал лидеров ЕС позволить начать следующий этап переговоров относительно выхода Британии из ЕС.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:59
Антитеррористический рейд в Берлине: полиция проводит обыски у исламистов
09:45
Коалиция в Германии: Социал-демократы взяли паузу после встречи с Меркель
09:41
В Греции - всеобщая забастовка против политики жесткой экономии
09:33
В РФ назвали "опасным прецедентом" решение Канады об оружии для Украины
09:07
ЕБРР предоставит кредит на 150 млн евро для модернизации железных дорог на юге Украины
08:53
Советник Трампа обвинил Турцию в распространении экстремистской идеологии
08:20
Парламент Британии оставил за собой последнее слово по финальному Brexit-соглашению
07:52
Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину
07:38
В Брюсселе стартует двухдневный саммит Евросоюза
20:50
США назвали условия для начала переговоров с КНДР
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда, Харьков

Обещания на фоне могил: чем поступился Порошенко на встрече с президентом Польши

Позиция польского президента может выглядеть логичной, но у нее мало общего с реальностью. Формально согласовав компромисс, польская сторона де-факто заблокировала восстановление украинских надгробий на своей территории...

Анна Шелест, для Европейской правды

Brexit остановился на границе: как проблема Северной Ирландии ломает переговоры Британии и ЕС

По обе стороны ирландской границы есть политики и активисты, которые надеются на восстановление объединенной Ирландии. По мнению бывшего министра юстиции Ирландии Майкла МакДауэлла, еще 10 лет назад он не мог представить себе объединенную Ирландию, но сегодня готов сказать "возможно"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  