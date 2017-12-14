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В Греции - всеобщая забастовка против политики жесткой экономии

Четверг, 14 декабря 2017, 09:41
Версия для печати Комментарии

В Греции в четверг проходит всеобщая забастовка в знак протеста против правительственной политики жесткой экономии.

Об этом сообщает газета Ekathimerini.

Организаторами забастовки, которая повлечет перебои в движении общественного транспорта и большинства государственных учреждений, выступает объединение крупнейших профсоюзов Греции.

В Афинах в этот день ожидаются демонстрации под парламентом, где будет обсуждаться бюджет на следующий год, поэтому водителям советуют избегать поездок в центр города.

Общественный транспорт в Афинах будет работать только с 9 до 16.00, если речь идет о метро и с 9 до 21.00 - если речь идет о автобусах и трамваях.

Национальная и пригородная железная дорога также присоединились к 24-часовой забастовке и в настоящее время приостановили оказание услуг. В результате железнодорожного сообщения с аэропортом Афин в этот день не будет.

На 4 часа к забастовке присоединятся авиадиспетчеры, поэтому ряд авиарейсов отменены или отложены.

Также в забастовке примут участие работники портов. Частично не будут работать школы, больницы и государственные учреждения.

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