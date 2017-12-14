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Во Франции поезд врезался в школьный автобус: четверо погибших

Четверг, 14 декабря 2017, 19:01
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Во Франции поезд врезался в школьный автобус на переезде в департаменте Восточные Пиренеи. В результате аварии погибли по меньшей мере четверо людей.

Об этом сообщает Le Figaro.

В результате аварии также есть несколько пострадавших, но точное число пока неизвестно. В то же время, полиция пока официально подтвердила гибель только одного человека.

 

В поезде находились 25 пассажиров, никто из них не пострадал. Чиновники также сообщили, что переезд был оборудован всеми необходимыми знаками и сигнализацией.

На данный момент известно, что автобус перевозил учеников из колледжа города Мияс, а также двух муниципалитетов.

По словам свидетелей, после столкновения автобус разорвало на две части. Причины аварии пока неизвестны.

На месте аварии уже находятся спасатели, пострадавших вертолетами отправляют в ближайшие больницы.

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