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20 стран-членов Совета Европы выступили против попыток вернуть РФ в ПАСЕ

Пятница, 15 декабря 2017, 11:58
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Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 20 государств-членов Совета Европы подписали жесткую декларацию, в которой призвали прекратить попытки вернуть Россию в ПАСЕ.

Об этом глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook, добавляя также текст декларации.

"Любая попытка восстановить права России в Ассамблее без выполнения ею резолюций, принятых в ответ на российскую агрессию в Украине, пошатнет институциональный авторитет ПАСЕ. Она вызовет эффект домино", - говорится в декларации "В защиту ценностей Совета Европы и ее авторитета".

Делегаты 20 государств ПАСЕ отметили, что политические и финансовые соображения не могут подменять принцип верховенства права.

"Мы призываем всех членов ассамблеи сделать все возможное, чтобы остановить этот сценарий, сохранить авторитет ПАСЕ и защитить наши общие ценности", - говорится в декларации.

Документ подписали представители Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании, Украины и Словакии.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ПАСЕ стоит задуматься над выполнением требований Российской Федерации, чтобы последняя не вышла из состава СЕ.

О ситуации с шантажом со стороны РФ подробнее читайте в статье: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".

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