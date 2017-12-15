Германия и Франция в марте представят предложения по реформе еврозоны

Пятница, 15 декабря 2017, 17:42

Германия и Франция предложат общее видение реформы еврозоны до марта.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает AFP.

Во второй день саммита руководители 27 стран ЕС без Великобритании обсуждали видение будущего единой валюты после Brexit.

Реформу еврозоны и повышение ее устойчивости к экономическим потрясениям предложил президент Франции Эммануэль Макрон, которого поддерживает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы найдем общую позицию, потому что это необходимо для Европы", - сказала Меркель.

Напомним, Еврокомиссия предложила дорожную карту для углубления экономического и валютного союза, в том числе конкретные шаги, которые необходимо предпринять в течение следующих 18 месяцев.

Предлагается, в частности, создание Европейского валютного фонда, должности министра финансов ЕС и более согласованной финансовой политики с государствами-членами ЕС.

Ожидается, что конкретные решения будут приняты на следующем саммите в июне 2018 года.