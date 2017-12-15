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Норвегия первой в мире отключила FM-радио и перешла на цифровое вещание

Пятница, 15 декабря 2017, 19:14
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Норвегия стала первой страной в мире, которая полностью заменили сети FM-радио в пользу цифрового радио.

Об этом сообщает The Local.

Норвегия начала переход на цифровое радио в январе этого года. Сегодня утром наиболее северные регионы страны и архипелаг Свальбард в Арктике последними были переведены на цифровое аудиовещание (DAB).

Сторонники цифрового аудиовещание говорят, что оно предлагает лучшее качество звука и больше каналов, а стоит при этом одну восьмую от стоимости FM-станций.

Власти Норвегии также отмечает, что DAB предлагает более широкий охват, позволяет слушателям следить за программами, которые они пропустили, и облегчает трансляции экстренных сообщений во время кризиса.

Норвегия готовилась к переходу на протяжении многих лет, а радиостанции в формате DAB и FM существовали бок о бок с 1995 года. Цифровое вещание дешевле в обслуживании и надежнее, особенно в районах фьордов, где горы мешают прохождению FM-сигнала.

Однако, многие граждане Норвегии, согласно опросам, недовольны отказом от FM-вещания. Многие опасаются, что будут лишены доступа к сигналам о чрезвычайных ситуациях, которые передают на FM-радиостанциях, другие жалуются на необходимость покупать дорогой адаптер для приема цифрового радио в машине, поскольку только 20% автомобилей оснащены приемниками DAB-сигнала.

Последние исследования показали, что доля норвежцев, которые ежедневно слушают радио, за один год сократилась на 10%, а общественная телекомпания NRK потеряла 21% своей аудитории.

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