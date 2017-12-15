Пентагон обеспокоен ростом числа инцидентов с самолетами РФ в Сирии

Пятница, 15 декабря 2017, 20:59

Пентагон выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа рискованных воздушных инцидентов с участием российских самолетов в Сирии.

Об этом сообщает AFP.

Последним из серии инцидентов стал перехват парой американских F-22 двух российских самолетов в небе над Сирией.

Рост количества инцидентов происходит вследствие того, что территория, где коалиция под руководством США ведет борьбу с "Исламской государством" в Сирии, сократилась до 39 квадратных километров вокруг города Абу-Кемаль в восточной Сирии близ границы с Ираком.

Силы коалиции обеспечивают поддержку партнерских войск на местах, которые вытеснили боевиков ИГИЛ восточнее реки Евфрат. По устной договоренности, россияне, которые поддерживают президента Башара Аль-Асада, должны оставаться на западе.

Полковник Дэмиен Пикарт, представитель ВВС США на Ближнем Востоке, обозначил ряд случаев, когда российские истребители летали к востоку от Евфрата, не предупреждая коалицию.

15 ноября два самолета A-10 Warthog едва не столкнулись с российскими самолетами. Один из пилотов А-10 должен был "агрессивно выполнить защитный маневр, чтобы избежать столкновения в воздухе".

17 ноября два F-22 перехватили российский Су-24, который трижды пролетел над коалиционными и партнерскими силами и не отвечал на запросы по радио.

"F-22 перехватили этого летчика и были на позиции для атаки", - сказал Пикарт.

"К счастью, наши пилоты показали сдержанность, но действия самолета Су-24 можно было бы интерпретировать как угрозу американским силам", - добавил он.