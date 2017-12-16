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Сенат Польши принял скандальные законы о судебной реформе

Суббота, 16 декабря 2017, 12:54
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Сенат Польши (верхняя палата парламента) принял без поправок два скандальных закона об изменениях в судебной системе страны - о Верховномый суде и Национальном совете судопроизводства.

Об этом сообщает TVN24.

За закон о Национальном совете судопроизводства проголосовали 60 сенаторов, 26 - против, один воздержался. Закон о Верховном суде поддержали 58 сенаторов, 26 были против, а трое сенаторов воздержались.

Во время голосования в сессионном зале раздавались крики "позор!" от оппозиции. "Это роковой, неконституционный акт", - заявлял перед голосованием один из оппозиционных депутатов Богдан Борусевич, подчеркнув, что спикер не должен ставить его на голосование.

По его словам, закон позволяет правящей партии контролировать суды. Он также отметил, что сенаторы проголосовали на несколько минут раньше.

Ранее на этой неделе законопроекты утвердил Сейм Польши (нижняя палата), теперь их должен подписать президент Анджей Дуда, который и был автором этих документов.

В понедельник депутаты также одобрили законопроект, меняющий надзор за магистратами (судьями) и изменяющий определение деятельности прокурора, чтобы исключить слово "независимые".

Напомним, на следующей неделе Европейская комиссия начнет процедуру против Польши, которая может привести к лишению страны права голоса в Европейском Союзе.

Процедуру Еврокомиссия запустит в среду в соответствии со ст. 7 договора, согласно которому все страны-члены Европейского Союза должны уважать общие ценности европейского сообщества, включая верховенство права.

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